Come racconta La Gazzetta dello Sport, Chiellini sta preparando il suo saluto alla squadra di una vita, anche se ci sono ancora possibilità – diciamo un 5%? – che il contratto, in scadenza nel 2023, venga rispettato. Non ci sono stati incontri ufficiali ma Chiellini ne ha parlato con gli amici, con Allegri, con i suoi uomini di fiducia.