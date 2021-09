Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha rivelatouna sfida in trasferta allo stadio Picco che per la Juve avrà una valenza molto particolare, essendo ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.Queste le parole di Allegri: "Solo Chiellini sarà out, perché è un po' febbricitante già da ieri, e anche se oggi ha parzialmente recuperato preferisco lasciarlo a casa."Restano fuori dunque soltanto i lungodegenti Kaio Jorge e Arthur, mentre tutti gli altri stanno bene.