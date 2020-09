Dopo l'errore nella distinta per la gara contro la Bosnia, stavolta l'Italia non si lascerà scappare l'occasione di schierare Giorgio Chiellini. Sì, il capitano sta bene. E sì, il capitano tornerà titolare. Giorgio, fuori nella gara di ieri sera per questioni burocratiche, tornerà a giocare per la nazionale nella gara contro l'Olanda. Al suo fianco, con ogni probabilità, ci sarà Leonardo Bonucci. Dunque, nessun problema fisico, nessuna preoccupazione per le condizioni di salute del centrale toscano, reduce da un anno particolare e sicuramente sfortunato. La ripartenza si chiama Amsterdam, colorato d'azzurro Italia. Poi toccherà alla Juve.