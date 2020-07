Giorgio Chiellini è pronto a tornare. Fresco di rinnovo di contratto fino al 2021 (anche se la sua avventura alla Juve dovrebbe proseguire oltre in un'altra veste) il capitano bianconero ha fretta di poter riprendere a giocare. Da oggi dovrebbe aggregarsi alla squadra e ricominciare ad allenarsi con i compagni dopo un mese di sedute personalizzate, finalizzate alla completa riatletizzazione. Dopo il lungo infortunio patito è arrivato lo stop del campionato, che ha inciso particolarmente sul suo recupero. Lavora per trovare la condizione, ma ha bisogno di più tempo, anche per smaltire qualche noia muscolare. Ma quando torna? Come scrive Tuttosport, ha messo nel mirino il derby di sabato, o più verosimilmente la sfida di San Siro contro il Milan, in programma martedì 7 luglio. Preme per tornare nella lista dei convocati (a disposizione) di Maurizio Sarri.