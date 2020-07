1









Giorgio Chiellini parla alla Uefa prima del sorteggio Champions: "Lockdown? Non è stato così facile rimanere in forma, specialmente per i giocatori più anziani come me. Mi svegliavo presto la mattina per rimanere solo due ore e allenarmi. Dopo colazione iniziava il vero allenamento, rincorrere mia figlia. Non è stato facile per tutti, il lato positivo è stato poter trascorrere tempo con la famiglia, cosa che per me non è successa negli ultimi 20 anni, sono felice di aver ripreso la stagione, in Italia è ripreso il campionato, non vediamo l'ora di arrivare a Lisbona ma abbiamo un altro obiettivo importante, sia in Italia che ovviamente contro il Lione".