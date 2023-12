Le parole dia Sky:ALLEGRI - "Direi ad Allegri che la Juve deve giocare meglio? Sono un pretoriano di Allegri! Allegri e la Juventus stanno facendo il massimo, sono a un passo dall'Inter. Fatico a pensare a una Juve con più punti con la rosa attuale. Poi è vero che si può giocare meglio, ma sono convinto che stiano cercando di migliorare: stanno provando a essere un po’ più alti e ci stanno riuscendo anche. Quello che manca ancora è riuscire ad abbassare il ritmo, andare in gestione per tirare il fiato e poi rialzarlo, ma per questo serve esperienza".