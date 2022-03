Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il capitano della Juventus e della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini non starebbe pensando al ritiro. Starebbe però pensando ad un futuro lontano dall'Italia con l'MLS come campionato preferito. Chiellini potrebbe disputare almeno ancora una stagione nel massimo campionato degli Stati Uniti in modo da provare anche l'esperienza all'estero.