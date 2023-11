Le parole dia Sky Sport:"Alvaro a differenza di altri anni sta avendo tanta continuità. Le qualità sono sempre state indiscusse. La prima volta che è arrivato alla Juve dal Real aveva enormi qualità ma non riusciva ad avere costanza nella stagione e nelle partite. In Champions magari riusciva a fare prestazioni straordinarie, poi in altre partite lo perdevi. Sta maturando e questo gli permette di avere più serenità, sicurezza e continuità. Il fatto di indossare la fascia da capitano della Spagna credo lo abbia responsabilizzato e gli dà soddisfazione per giocare più sereno e tranquillità. Lui è un ragazzo anche troppo buono".