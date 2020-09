Giorgio Chiellini ha parlato a JTV nel prepartita di Juventus-Sampdoria, prima partita della Serie A 2020-2021 di bianconeri e blucerchiati. Ecco cos'ha detto il capitano della Juve: "Si riparte, l'inizio è sempre difficile, forse in questa stagione ancora di più. C'è stato poco tempo per riprendersi dalla vecchia, tante cose nuove, quindi servirà tanta concentrazione, tanta attenzione, la Samp è una squadra ostica che si difende molto bene, quindi servirà rimanere concentrati per non concedere loro ripartenze, visto che sono una squadra fisica e compatta che poi hanno giocatori di qualità che possono fare gol in ogni momento. Cosa ci ha detto Pirlo? Prepariamo una partita contro una squadra con determinate caratteristiche, quindi è sicuramente una squadra che si difende molto bene, compatta, con degli attaccanti di qualità e con degli esterni di grande corsa. Cose normali, credo che ci sarà un po' di emozione, voglia di fare bene da parte di tutti, quindi sarà importante mantenere la lucidità per non avere troppa foga per voler vincere la partita subito".