Buone, buonissime notizie per il recupero di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus ha svolta, questa mattina, l’allenamento con il gruppo: maglietta a maniche corte e tanta grinta da mostrare. La cattiveria agonistica è sempre la stessa, e come riporta Sky Sport Chiellini va verso la convocazione per la sfida di Champions League contro il Ferencvaros, in programma domani alle 21. Il 36enne tornerà al centro ella difesa, completata da Bonucci e Danilo.