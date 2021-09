"Dal 2007/08, solo un giocatore della Juventus ha segnato più di una rete in Serie A fuori casa contro il Napoli: Giorgio, in gol nel 2010 e nel 2013. Tutte le ultime 13 marcature esterne dei bianconeri contro gli azzurri nella competizione sono state realizzate da calciatori differenti". Lo riporta il sito ufficiale della Juventus, che fa il punto verso Napoli-Juve, sfida in scena oggi alle 18.