Dalla sala stampa dello Stadio Olimpico di Kiev, Giorgio Chiellini presenta la sfida tra Juventus e Dynamo. La conferenza avrà in inizio alle 18.45 ora italiana.



DIFESA A 3 - "Sono cambiati i giocatori, gli anni. Ognuno ha le sue caratteristiche e le sfruttiamo al meglio. C'è da migliorare come in tutte le cose, bisogna fare meno errori possibili. Ma non vedo grosse differenze rispetto al passato se non un cambiamento rispetto all'anno scorso".



JUVE IN COSTRUZIONE - "Dare un tempo è difficile, non abbiamo avuto modo di lavorare tutti insieme e queste settimane lo dimostrano. L'importante è migliorare ed amalgamarci il più possibile, però di vincere. Fare risultati. Quanto ci vorrà per vedere la squadra non lo so, domani sera in termini di costruzione sarà importantissimo". PRIMISSIMA FASCIA - "Ogni stagione si parte sempre per provare a vincere, se poi si è nella lista dei primissimi, seconda, terza, quarta, son cose che fate voi e a noi interessa relativamente. Siamo consapevoli dei cambiamenti, erano necessari. Ma c'è convinzione di ambire a grandi traguardi, poi lo dirà il tempo. Intanto, migliorare, crescere e fare risultati. Che è una cosa che dobbiamo metterci in testa".



UCRAINA - "Alla fine, i ricordi che abbiamo dell'Ucraina li hai già detti. Shakthar in Champions qualche anno fa, fortissima e allenata da Lucescu. Sheva mi ha pure segnato, per fortuna allena. Qui siamo arrivati in finale, fu una bella gara, una manifestazione importante. Speriamo di avere un bel ricordo della partita di domani".