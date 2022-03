Giorgio Chiellini, intervistato da Sky Sport, ha parlato, tra le altre cose, dei tempi di recupero per rivederlo in campo con la maglia della Juventus:



CONDIZIONI - "Sto meglio, me la sono presa con comodo (ride, ndr.). Ho lavorato un po' da solo e nei prossimi giorni dovrei aggregarmi alla squadra, l'ultima settimana è stata buona al contrario di alcune precedenti, Sono fiducioso per il recupero, poi vedrò se riuscirò a forzare i ritmi. Sì, anche per la Nazionale".