Ora sembra tutto fatto, Giorgio Chiellini chiuderà la sua carriera sul campo in MLS. Come riportato da Calciomercato.com, all'ormai ex capitano della Juve non resta che limare qualche dettaglio per mettere la firma sul nuovo contratto con il Los Angeles FC, il club con cui ha definito un accordo nelle ultime settimane. Per il difensore - che questa sera contro la Fiorentina indosserà per l'ultima volta la maglia bianconera, dopo i saluti di lunedì all'Allianz Stadium - si prospetta quindi una nuova avventura anche dal punto di vista personale. L'America, del resto, è sempre stata nei suoi pensieri, soprattutto dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar che lo ha convinto ad anticipare il ritiro di un anno rispetto ai suoi programmi. Il futuro, comunque, lo riporterà certamente a Torino, dalla sua Signora: come ha assicurato anche il presidente Andrea Agnelli, infatti, alla Juve è già pronto per lui un posto da dirigente, un ruolo che ricoprirà dopo un ultimo anno di calcio giocato, a stelle e strisce.