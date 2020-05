Il botta e risposta tra Chiellini e Felipe Melo ha suscitato inevitabilmente polemica, come quello con Mario Balotelli. Dei sassolini nella scarpa, di cui il capitano bianconero si è voluto liberare nel suo libro che uscirà nelle librerie da martedì (“Io, Giorgio”). “Felipe Melo era il peggio”, frase dura e diretta, riferita a tutto il periodo trascorso dal Brasiliano a Torino, che Tuttosport ha sviscerato nel dettaglio. Questo difficile rapporto nasce da una difficoltà dell’attuale giocatore del Palmeiras a mantenere il controllo sul campo, attitudine unita a più di un episodio controverso. Come quella volta che martoriò la tibia di un giocatore della Primavera in allenamento, oppure quando, per ricucire il rapporto la tifoseria, il club organizzò un’intervista, nella quale il brasiliano proferì la frase: “Dei tifosi non me ne importa niente”, poi censurata. Chiosa finale, il suo addio nell’estate 2011: sorrisi ironici e falsi auguri per la vittoria dello Scudetto, malocchi che non sono bastati. La Juve vinse.