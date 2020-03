La Juventus si allena alla Continassa, con l'Inter - molto probabilmente - nel mirino e l'organico praticamente al completo. Il report dell'allenamento mattutino, infatti, non ha lanciato particolari allarmi per Maurizio Sarri, nemmeno su Giorgio Chiellini, che nei giorni scorsi ha risentito di un affaticamento. La convocazione, qualora dovesse essere confermato il recupero del Derby d'Italia, non dovrebbe essere a rischio, anche se oggi il capitano bianconero ha svolto lavoro personalizzato: nulla di allarmante, perché tutto si è svolto secondo programma. Così, Chiellini lavora verso il rientro a pieno ritmo, dopo aver già riassaggiato il campo anche da titolare.