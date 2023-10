Giorgiointervistato da Sportitalia ha parlato di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Le sue parole:"Sono partiti molto bene entrambi, però anche l’anno scorso c’erano tante aspettative e Dusan ha avuto tanti problemi al pube e non ha mai avuto un rendimento costante, mentre Federico ha giocato poco e solo nella seconda metà di stagione. Rientra da un infortunio al ginocchio che ho vissuto in età più avanzata ed è stato difficile. Non è facile trovare equilibrio e continuità, ma mi sembra un altro Federico rispetto all’anno scorso. Mi auguro per lui che possa essere un punto di riferimento per la Juventus e la Nazionale. Credo che a livello offensivo sia il più grande talento che abbiamo".