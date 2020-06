Senza rischiare. Andare adagio, e non farsi prendere da una fretta che non avrebbe senso. La calma è la virtù dei forti e anche quella dei muscoli fragili: ecco perché Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini hanno svolto ancora oggi un allenamento precauzionale, a parte e lontano dal resto del gruppo guidato da Maurizio Sarri. Non ci sono problemi muscolari di fondo: nelle ultime ore, era emersa una voce secondo cui il capitano bianconero sarebbe a rischio per la partita contro il Milan. In realtà, la possibile assenza non è stata accertata: sarà valutato come ogni altro elemento della rosa. Con un'attenzione particolare: dopo tanti mesi lontano dal campo, Chiello verrà trattato con la massima accortezza.