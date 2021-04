Giorgio Chiellini che va a consolare Cristiano Ronaldo dopo le occasioni perse contro il Genoa. Un'immagine che ha fatto molto parlare e sulla quale è tornato il capitano della Juventus nell'intervista a Sky Sport: ​"Ridevo perché gli ho detto 'Cris ci ho provato ma più di tanto non potevo fare' e si è messo a ridere anche lui. Abbiamo giocato per segnare fino alla fine. Certo che se il problema è Ronaldo, ce ne fossero di questi problemi... non dobbiamo pensare a ciò che è stato e cosa poteva essere. I discorsi dei se e i ma rischiano di distogliere l'attenzione dal nostro obiettivo attuale".