La Juventus è pronta ad abbracciare nuovamente Giorgio Chiellini, per la seconda volta quest'anno, dopo l'assaggio di campo provato a Brescia, l'esordio dopo la rottura del crociato. Così, secondo quanto riporta Sky Sport, il capitano bianconero dalla prossima settimana tornerà a disposizione di Maurizio Sarri, che avrà il compito di dosarne il rientro, anche in previsione della Champions League. Sarà interessante capire se ci saranno cambiamenti, in una linea difensiva che, da quattro partite, ha dimenticato come si subisce gol: Chiellini sarà un innesto importante, anche se potrebbe spezzare qualche equilibrio...