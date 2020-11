3









Si continua a lavorare, anche per mettersi definitivamente alle spalle la sfida contro il Benevento. Buone notizie per Andrea Pirlo: come comunicato dalla Juventus, Giorgio Chiellini e Merih Demiral sono tornati ad allenarsi con il gruppo.



IL COMUNICATO - "Continua, senza sosta, il lavoro sul campo dei bianconeri. Dopo la seduta di allenamento svolta nella giornata di ieri, questa mattina la Juventus si è ritrovata nuovamente al Training Center. Domani, infatti, sarà già vigilia di Champions League: mercoledì sera all’Allianz Stadium (ore 21.00) arriverà la Dinamo Kiev e l’obiettivo sarà quello di replicare la bella prestazione della gara di andata in Ucraina con l’obiettivo di andarsi a giocare il primo posto nel girone a Barcellona. La sessione odierna è stata suddivisa su tre focus: possessi, tattica ed esercitazioni. Da segnalare il rientro in gruppo di Chiellini e Demiral che hanno svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino per una nuova giornata di lavoro sul campo. Alle ore 14.30, invece, è in programma la conferenza stampa all'Allianz Stadium".