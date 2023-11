Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini si sono ritrovate a Los Angeles per festeggiare il compleanno di Alex. Le due leggende della Juve hanno fatto impazzire i social con una foto che li ritrae insieme sorridenti all'interno del ristorante di Del Piero.All'interno del suo "N10", l'ex capitano bianconero ha chiamato a raccolta i tanti amici d'oltreoceano (tra i quali Chiellini che milita nel Los Angeles FC in Mls) per condividere il traguardo dei 49 anni. Sul profilo social del ristorante è apparsa la foto di loro due insieme. Uno scatto che non può lasciare indifferente. "Foto iconica" la descrizione più che mai appropriata.