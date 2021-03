Juventus giovane, ma con i necessari pilastri dalla grande esperienza. Andrea Pirlo l’ha ribadito più volte, il nuovo ciclo bianconero dovrà essere composto dal giusto mix di giovani e ‘vecchi’, per questo la Juve sta ragionando sul futuro dei senatori dello spogliatoio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Chiellini, in scadenza a giugno, non si è ancora trattato il rinnovo e l’ipotesi più probabile è il ritiro dopo l’Europeo della prossima estate. Stessa situazione contrattuale per Buffon, che però vorrebbe continuare a giocare, magari tuffandosi in un’esperienza da primo portiere all’estero, come fece Casillas prima di dare l’addio al calcio.