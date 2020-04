2









Sky Sport conferma che Giorgio Chiellini e Gigi Buffon sono ad un passo dal rinnovo con la Juventus. Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2020 ma firmeranno il prolungamento per un'altra stagione prima di decidere se appendere le scarpette al chiodo. Intanto la Juve e i suoi due senatori sono pronti ad andare avanti per un'altra stagione. Recentemente anche Blaise Matuidi ha prolungato il contratto da giugno 2020 a giugno 2021.