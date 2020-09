Dopo la grandissima prestazione di ieri sera contro l'Olanda, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono rientrati a Torino, dove già questo pomeriggio si sono aggregati al gruppo agli ordini di Andrea Pirlo. In realtà, per i due centrali soltanto una sessione di recupero, tra terapie e massaggi di rito. Da domani saranno totalmente a disposizione del mister, che conta su di loro già per la prima amichevole stagionale: domenica infatti si scende nuovamente in campo contro il Novara, a Torino. Una sgambata prima di fare sul serio e di inagurare la nuova stagione contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Giorgio Chiellini, stavolta, non vuole perdersi nulla: è pronto e carico, e farà la differenza.