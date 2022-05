Inseparabili, o quasi. Così sono stati Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci nell'ultimo decennio, con i due difensori che, insieme all'ex bianconero Andrea Barzagli, sono andati a formare uno dei trii difensivi più forti di sempre in Italia, divenuto famoso come "la BBC". Questa sera il capitano giocherà la sua ultima partita con la maglia della Juve, che ha già salutato lunedì sera all'Allianz Stadium, eppure potrebbe ancora raggiungere un traguardo "di coppia" straordinario: se anche il numero 19 scendesse in campo contro la Fiorentina, infatti, Chiellini e Bonucci arriverebbero alla 200esima sfida di Serie A disputata insieme, un numero incredibile che testimonia l'impareggiabile intesa che ha sempre caratterizzato i due giocatori nelle loro tante "battaglie" in difesa.