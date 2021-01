"E' bello iniziare l'anno ritrovando quelle sensazioni che solo il campo ti sa dare". Ha scritto questo, Giorgio Chiellini, subito dopo il rientro in campo con la Juventus, nella sfida vinta dai bianconeri con l'Udinese all'Allianz Stadium. Primi minuti, nuovi assaggi di campo, dopo un finale di anno decisamente sfortunato. Prova a ripartire, dunque, il capitano juventino. Che con il Milan ci sarà, sebbene non sia al top della condizione e non esattamente pronto per giocare tutta una partita. Vediamo se uno spezzone gli sarà concesso, a partita in corso o magari dall'inizio...