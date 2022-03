Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini ha detto la sua anche su Paulo Dybala e sul suo possibile rinnovo con la Juve. Ecco il pensiero del capitano: "Paulo si è allenato, sta bene, sta lavorando sodo per esserci la prossima settimana. Quando si è in scadenza ci si deve comunque concentrare sul campo, il resto va lasciato in secondo piano. Io e Messi abbiamo giocato l'Europeo e la Coppa America senza avere un contratto, bisogna abituarsi a situazioni che magari qualche anno fa non si vedevano...".