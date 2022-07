Giorgioè tornato a parlare alla stampa al termine della prima partita in MLS. Dopo la vittoria contro il Nashville, l'ex capitano bianconero ha spiegato: "Sapevo della difficoltà della partita perché il Nashville è una buona squadra e per me era il primo match dopo quasi due mesi. Sono molto contento - dice nelle dichiarazioni riportate da Tmw - perché è difficile giocare in trasferta ma è importante aver vinto perché rimaniamo in testa alla classifica. Dobbiamo continuare a mostrare a noi stessi che vogliamo il trofeo. E’ solo l’inizio, dobbiamo continuare a lavorare insieme".