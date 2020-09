Giorgio Chiellini ha vissuto una stagione difficile, con la rottura del crociato che lo ha tenuto via per gran parte dell'annata 2019-2020. Ora però il capitano bianconero è pronto a tornare a calcare i campi con la sua Juventus, per un campionato che per la Juve inizia. Proprio quello Stadium dove Chiellini si è fatto fotografare oggi per lanciare su Instagram, il suo messaggio motivazionale: "Inizia la rincorsa al decimo scudetto consecutivo, forza Juve!". In linea con le recenti dichiarazioni di John Elkann.