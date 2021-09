Questa mattina, Giorgioè protagonista di un'intervista al quotidiano francese L'Equipe: 'In questa stagione, dopo l'addio di Ronaldo, bisogna trovare altri equilibri, ma nel calcio non c'è molto tempo. Si gioca ogni 3 giorni, poi vai in nazionale, hai poco tempo ma devi trovare comunque un’amalgama. Quando perdi un giocatore come Cristiano è difficile, ma a noi è già successo: basta pensare a Pirlo, a Buffon, non puoi rimpiazzarli ma la squadra trova un modo per sopperire alle loro assenze'DE LIGT - "Non so chi mi somiglia, posso dire che de Ligt può diventare uno dei difensori migliori al mondo: è giovane, intelligente e ha qualità sopra la media. Continuo ad ammirare Sergio Ramos perché è un difensore puro che ha qualità e carattere, e poi mi piace anche Marquinhos che considero un difensore totale."IN CAMPO - "Quando entro sul terreno di gioco mi isolo dal resto. L’esperienza aiuta molto: non avrei mai potuto giocare in questo modo l’Europeo se non avessi giocato la finale del 2012. È fondamentale non perdere l’equilibrio e non farsi trasportare dalle emozioni"