Andrea Pirlo, nel suo intervento alla stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato delle possibili coppie difensive che può schierare: “Possono giocare insieme sia Chiellini e De Ligt, che Bonucci e Demiral. Le coppie non sono prestabilite, sono i base a quello che vogliamo proporre in campo, in base all’avversario e alle loro condizioni. Sono quattro giocatori di grandissimo livello che possono coesistere tra di loro”.