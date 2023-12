La visita di ieri di Giorgio Chiellini alla Continassa si può archiviare senza alcun riferimento al futuro o al mercato-dirigenti: quello che dovevano dirsi la Juve e l'ex capitano è già stato detto, tra qualche mese si tornerà a parlare di futuro, riferisce calciomercato.com. Solo una rimpatriata quindi, con Chiellini che ha potuto rivedere alcuni suoi ex compagni e soprattutto Massimiliano Allegri, dando magari anche la giusta carica alla squadra in vista del Frosinone. Per il futuro, si vedrà più avanti, anche se la volontà dell'ex giocatore è chiara.