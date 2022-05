Nel corso della sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ormai ex capitano della Juve Giorgio Chiellini ha svelato anche che cosa gli mancherà di più del calcio giocato, ora che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ecco le sue parole: "La quotidianità dello spogliatoio. Io sto benissimo in mezzo ai giovani, anche se a mia moglie pare impossibile che io possa essere in sintonia con persone che hanno 15-20 anni meno di me. Mi hanno trasmesso un’energia pazzesca e tanta spensieratezza. Chi è riuscito a farsi contagiare dalla leggerezza dei giovani ha vissuto meglio il post carriera".