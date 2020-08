In vena di citazioni musicali, Giorgio Chiellini: il capitano della Juventus ha appena pubblicato un lungo post su Instagram per tracciare il punto della stagione. Un punto piuttosto amaro, dove Chiellini cita Un senso di Vasco Rossi: "Voglio trovare un senso alle sofferenze di questa pandemia, alla paura, alla gioia per lo scudetto, all'eliminazione della Champions League, ai saluti... Un pensiero per chi soffre, con la voglia di ricominciare."

Questo in sintesi il messaggio di Chiellini, che potete leggere per intero qua sotto nel post originale.