Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è un grande retroscena sull'affare Cambiaso-Dragusin tra Juventus e Genoa. Il motivo? Alla notizia che l’ex compagno Radu Dragusin potesse passare al Genoa nell’ambito dell’operazione che avrebbe portato Andrea Cambiaso alla Juve, Chiellini ha preso in mano il telefono contattando il centrale romeno. "Come stai Radu?", il messaggio di Giorgio. Dragusin, sino a quel momento, era in preda al dubbio. Per mandare in porto l’affare mancava solo il suo sì al trasferimento: tutto fatto tra i club e con Giovanni Bia, l’agente di Cambiaso. L’idea di scendere in Serie B, dopo un’annata in prestito in A (prima alla Samp e poi alla Salernitana), però, non allettava il difensore romeno.