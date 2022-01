Intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana tra Juve e Inter, Giorgio Chiellini ha parlato anche di Federico Chiesa e dell'infortunio patito domenica sera sul campo dello Stadio Olimpico. Ecco il suo commento sul giovane compagno di squadra: "Ho parlato subito a caldo, ero in panchina e ci siamo resi conto quand'è passato. Lì per lì no, abbiamo parlato con il dottore, abbiamo sentito le sensazioni e ci siamo subito resi conto della gravità. Gli sono stato vicino come un fratello maggiore, come gli altri, non c'era bisogno di niente di speciale. In questi primi giorni è tutto molto strano, ha bisogno di tutti nei prossimi mesi. Peggio ancora quando stai per rientrare, rispetto alla riabilitazione. All'inizio è diverso, per un po' non accetti i cambiamenti del tuo corpo".