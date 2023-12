Quale futuro ora per Giorgio Chiellini che sembra aver ormai deciso di lasciare il calcio giocato? "La Juve ha un’intesa col suo ex capitano per un suo coinvolgimento da ambassador per almeno un paio di anni post carriera da calciatore", scrive Gazzetta.it, il minimo per uno che ha interpretato nel migliore dei modi i valori della juventinità, ma forse anche troppo poco per quello che potrebbe dare - sicuramente in prospettiva - nelle vesti di dirigente.