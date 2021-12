Giorgioin versione.... Quest'oggi il capitano dellaha vestito i panni di Santa Claus per un incontro davvero speciale, quello con i bambini e le famiglie deldi Torino, un luogo di sostegno per i piccoli con disabilità. "Abbiamo cominciato dicembre con grande gioia con la visita di un Babbo Natale speciale", scrivono sul profilo Instagram della struttura. "Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale campione d'Europa, ha incontrato i bambini e le loro famiglie. È stata una bellissima sorpresa in questo primo pomeriggio dicembrino, tra regalini e foto ricordo. Grazie di cuore!".