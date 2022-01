Intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, Giorgio Chiellini ha detto la sua sulla prima parte di stagione della Juve e della fase di "ricostruzione" attraversata dalla squadra. Ecco le sue parole: "Perdere uno come Cristiano è stato importante, nascondeva a volte dei problemi. Le partite le fai anche bene, ma se hai un fuoriclasse come lui è più facile non vedere quei problemi normali che tante squadre hanno. Mi aspettavo un anno di fatica e sofferenza, alla fine siamo la squadra dell'anno scorso con Locatelli e Kean, ma Cristiano in meno. Era normale metterlo in preventivo. Con il lavoro i risultati si possono raggiungere, devi anche switchare la testa e questa è la cosa meno semplice. Non dobbiamo mai sentirci inferiori, ma alla pari. Devi lavorare e devi sprecare molte energie mentali che prima non eravamo più abituati a fare. Credo sia la cosa più difficile da fare, che richiede più tempo. Una volta consapevole trovi le energie. Ti dai nuovi obiettivi raggiungibili e vai a conquistarli".