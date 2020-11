3









Altro giro, altro infortunio per Giorgio Chiellini. E stavolta chissà per quanto ne avrà. Il capitano bianconero salterà la quinta partita su nove totali sinora in questa stagione: è un problema, soprattutto perché De Ligt tornerà presto ma dovrà comunque rimettersi in carreggiata dopo tutti questi mesi passati a guardare. Insomma, serve un nuovo centrale? Tutto dipenderà dalle condizioni e dalle garanzie che darà Chiellini, ma è chiaro che Leonardo Bonucci non potrà essere chiamato a una nuova stagione di straordinari: neanche lui è poi così un ragazzino. Allora, ecco cinque opportunità per Fabio Paratici: tutti giocatori in scadenza di contratto o - come nel caso di Garay - di fatto senza alcun accordo.



Sfoglia nella nostra gallery: tutti i nomi per l'immediato "post Chiellini"