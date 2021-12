Parla Giorgio #Chiellini

Il capitano dellaGiorgioè intervenuto questo pomeriggio all'evento che ha siglato la partnership tra la, multinazionale leader nel settore delle figurine, specie di ambito calcistico, che ha regalatoai ragazzi dell'associazione. Ecco le sue parole ai nostri microfoni: "Voglio ringraziarli a titolo personale per quello che fanno per noi e per tanti bambini che saranno veramente felici di ricevere questi album, poi in un periodo di feste come quello che ci stiamo approcciando a vivere. Mi ricordo ancora tutti gli album di figurine che facevo e la mia prima figurina, quando avevo 18 anni e giocavo nel Livorno. Ho sognato tantissime volte di farne parte e quando vedo questi bambini, l'emozione nell'aprire un pacchetto, attaccare e vedere i doppioni, mi riporta un po' indietro e mi dà il senso della vita, di quello che stiamo facendo".