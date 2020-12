Sono i giorni decisivi, per capire come si arriverà a Natale e se sotto l'albero ci sarà un avvicinamento sostanziale a questo super Milan, capolista ma non per questo senza punti deboli. La doppia vittoria con Torino e Barcellona ha dato nuova linfa alla Juventus, che adesso non ha più tempo o esperimenti da perdere: deve recuperare terreno in campionato e convincersi di quanto possa cambiare una stagione oggettivamente nata sotto una cattiva stella. Anche alla voce infortuni.



I RIENTRI - Ecco che allora, Andrea Pirlo passa alla conta dei giorni che lo separano dall'avere il gruppo al completo. Riavuti Alex Sandro e De Ligt - rientri fondamentali -, adesso aspetta un po' di fortuna in zona Chiellini. Il capitano è alle prese con i continui infortuni e a 36 anni i pensieri iniziano ad essere costantemente grigi. Su e giù alla Continassa, si è subito messo al lavoro per tornare quanto prima. L'ipotesi è di rivederlo in panchina per la gara con l'Atalanta, poco prima di Merih Demiral: per il turco, controllo in questi giorni e ottimismo in crescita. Può rientrare per il Parma, giorno 19 dicembre.