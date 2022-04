Il futuro di Giorgio Chiellini sembra ormai segnato. La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali in Qatar ha stravolto completamente i piani del difensore, che adesso sembra vicino a dire addio anche alla Juve dopo ben 17 anni insieme. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel suo futuro ci sarà molto probabilmente un'esperienza in MLS, l'ultima di calcio giocato, che per lui coinciderà anche con una nuova avventura sul fronte familiare con la moglie e le due figlie che lo accompagneranno negli Stati Uniti. La decisione, ormai, sembra presa, per il capitano si avvicina il momento dei saluti.