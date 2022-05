Si assottiglia il margine, la decisione sembra ormai essere presa. Lo riportano, questa mattina, sia Tuttosport che Gazzetta dello Sport: Chiellini è sempre più vicino alla scelta finale, quella di lasciare lo spogliatoio della Juventus al termine della stagione. La macchina dei saluti deve ancora avviarsi, tutto il corollario comunicativo che accompagnerà e celebrerà il capitano nelle ultime giornate da calciatore della Vecchia Signora. Allo stesso tempo, però, qualcosa si muove in vista dell’ultima in casa contro la Lazio, il 16 maggio.



Se, su questo fronte, la decisione è stata presa e sembra pressoché definitiva, rimangono dei dubbi su quello che sarà l’immediato futuro. Nello specifico, sarebbero principalmente tre le opzioni. La prima è l’MLS, il campionato di calcio statunitense; il procuratore Davide Lippi ha già avuto contatti con alcune franchigie, la volontà sarebbe quella di fare un anno a Los Angeles o Miami, ma a frenare sono le regole sui contratti nel calcio a stelle e strisce. Un’altra opzione sarebbe quella di appendere le scarpe al chiodo e lasciare Torino: un anno sabbatico per studiare, vedere e toccare con mano situazioni diverse, viaggiare, per poi rientrare alla base. Terza e ultima opzione, un ruolo dirigenziale alla Juventus dalla prossima stagione. In questo senso, il modello sarebbe Nedved, che all’inizio della sua carriera dirigenziale fu affiancato da un tutor d’eccezione, Andrea Agnelli. Chiellini partirebbe dal basso, probabilmente da una squadra giovanile, per poi crescere professionalmente e provare a replicare i successi avuti sul terreno di gioco.