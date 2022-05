Si avvicina sempre di più il momento della svolta per il futuro di Giorgio Chiellini. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, giovedì l'entourage dell'ormai ex capitano della Juve incontrerà a Londra i dirigenti del Los Angeles FC, la squadra impegnata in MLS che ormai da tempo ha manifestato un forte interesse per il difensore. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma ormai il classe 1984 è a un passo dagli Stati Uniti: la firma sul contratto è attesa a giorni.