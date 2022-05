Il capitano della Juve Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter.



FINALE - "Dispiace finire così, è la prima volta dopo dieci anni ma credo di aver dato tanto a questa squadra e penso sia il momento giusto di lasciare. Dopo l'infortunio di tre anni fa avevo dubbi, invece sono riuscito ancora a giocare grandi partite. Questa squadra ha bisogno di freschezza, nuove energie, persone che si prendono responsabilità. Sono felice, penso di aver lasciato qualcosa a tanti ragazzi che spero possano portarli avanti nei prossimi anni



ADDIO - "Saluto la Juventus, nelle prossime settimane valuterò bene con le mie due famiglie il percorso da affrontare. Non ho ancora deciso, non c'è fretta. Lascio anche la Nazionale ovviamente, dopo questo periodo valuterò il da farsi".



GLI ULTIMI ANNI - "Una base di fisico ci vuole, la selezione naturale va avanti... (ride, ndr.). Ma la verità è che si costruisce tutto anno dopo anno, giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento, se sono qui è perchè ho messo tanta passione e voglia di migliorarmi, con umiltà, fin da quando ero ragazzo e fino a oggi. La qualità e la comprensione del gioco stanno crescendo perchè ho la passione e la voglia di un ragazzino, ma preferisco lasciare, ho sempre sognato di lasciare a un livello alto e sono davvero felice di farlo adesso. La mia storia d'amore con la Juve è destinata a durare a lungo e su questo non ci sono dubbi".



GIOVANI - "Spero di aver lasciato tanti valori ai ragazzi che ho conosciuto, ne sono sicuro perchè l'affetto che hanno per me mi fa sentire come un fratello maggiore per loro. Spero che capiscano quello che c'è stato dietro per arrivare a questi livelli. Da ragazzo ero un po' il brutto anatroccolo, sgraziato, ma il calcio sta cambiando e bisogna adattarsi. Ora dopo vent'anni il calcio si muove, se riusciamo a mantenere i valori che ci hanno contraddistinto, anche in Nazionale, il nostro movimento può fare ancora tanto. Intanto godiamoci i ragazzi che abbiamo".



FUTURO - "Commentatore? No, non lo so... (ride, ndr.). Mi piacerebbe rimanere in questa squadra e fare un percorso manageriale. Ma mi prendo un paio di settimane per valutare tutto, con grande calma. Mi sento di aver dato tanto e di aver bisogno di recuperare".