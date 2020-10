1









Si è ripreso in fretta i gradi di leader in mezzo alla difesa, nonché la fascia da capitano. Giorgio Chiellini è tornato, dopo una stagione passato ai box prima per la rottura del legamento crociato del ginocchio, poi, al rientro, per una serie di acciacchi fisici che gli hanno fatto saltare quasi tutto l’anno. Ma ora la musica è cambiata, la bandiera bianconera ha svolto un programma apposito nella preseason, presentandosi alla Continassa ben prima dei suoi compagni. E i risultati si vedono, merito della sua abnegazione per i colori bianconeri. “Concentrazione massima”, così recita il suo ultimo post su Instagram. Un motto perpetuo nel suo essere atleta.