In questi giorni difficili per la Juventus sta tornando in auge la rivalutazione dei precedenti allenatori a cui il club bianconero ha detto addio negli ultimi due anni, prima di ingaggiare Pirlo. Come Maurizio Sarri. Questo scrive Stefano Discreti su Calciomercato.com: "Ritornano alla mente in questa fase le parole di Sarri 'questa squadra è inallenabile' che a suo tempo scatenarono tantissime polemiche, quasi un sentimento di indignazione popolare. Vedendo però la gestione esterna di certi calciatori, il peso eccessivo nello spogliatoio di alcuni senatori ed i comportanti di altri, Pirlo a Torino non se la sta passando sicuramente bene.

[...]

Il presidente Andrea Agnelli che l’ha scelto, pensando con un pizzico di presunzione di poter sostituire un allenatore vincente ed esperto come Sarri con un totale esordiente, probabilmente dovrebbe adesso chiedere scusa a tutto l’ambiente o perlomeno ammettere pubblicamente l’evidente errore di valutazione e programmazione".