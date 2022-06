L'attaccante diciottenne della Juventus Primavera Ange Chibozo è verso la cessione. Stando a quanto riferito da RMC Sport firmerà per l'Amiens: prestito con diritto di riscatto stimato in 1 milione di euro. In questa stagione Chibozo ha segnato ben 20 reti in maglia bianconera di cui 4 in Youth League.